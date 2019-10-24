Республиканцы сорвали допрос представителя Пентагона в рамках импичмента Трампа

Около 24 республиканцев из палаты конгресса США сорвали процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что конгрессмены, во главе с республиканским членом палаты представителей Мэттом Гетцем из Флориды, ворвались на закрытый допрос в конгрессе через три двери, требуя разрешить им наблюдать за процессом. В тот момент Купер давала показания.

«У вас нет работы сегодня?», — сказала она одному республиканцу, согласно источнику.

Из-за того, что республиканцы отказались покидать помещение, Купер сама вышла из комнаты, где происходил процесс дачи показаний.

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