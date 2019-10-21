Россия поддержит изменение Аданского соглашения в случае согласия Сирии и Турции
Россия поддержит возможные изменения Аданского соглашения между Сирией и Турцией, если стороны посчитают такие коррективы приемлемыми. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы российского МИД Сергей Лавров.
Министр напомнил, что данная международно-правовая база была подтверждена Анкарой и Дамаском совсем недавно.
«Если стороны в ходе контактов сочтут необходимым и обоюдоприемлемым каким-либо образом уточнить или изменить это соглашение, это будет их решение, мы, конечно, его примем и поддержим», — заявил Лавров.
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
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