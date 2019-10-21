Россия поддержит изменение Аданского соглашения в случае согласия Сирии и Турции

Россия поддержит возможные изменения Аданского соглашения между Сирией и Турцией, если стороны посчитают такие коррективы приемлемыми. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы российского МИД Сергей Лавров.

Министр напомнил, что данная международно-правовая база была подтверждена Анкарой и Дамаском совсем недавно.

«Если стороны в ходе контактов сочтут необходимым и обоюдоприемлемым каким-либо образом уточнить или изменить это соглашение, это будет их решение, мы, конечно, его примем и поддержим», — заявил Лавров.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эрдоган допустил возобновление военной операции в Сирии из-за США

— Эрдоган пригрозил возобновить операцию в Сирии

— Турция заняла Рас эль-Айн