Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit
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Члены Палаты общин британского парламента проголосовали за отсрочку Brexit. Об этом сообщает ТАСС.
В пользу данного решения выскахались 322 законодателей нижней палаты парламента, против проголосовали 306 депутатов.
Сам текст поправки предполагает, что сделка с ЕС не будет одобрена парламентариями до того момента, пока Палата общин не примет все законы, которые нужны для выхода Британии из Евросоюза.
В свою очередь премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет просить ЕС о переносе сроков Brexit.
«Никаких отсрочек, Brexit состоится 31 октября. Я не буду вести переговоры об отсрочке с ЕС», — заявил Джонсон.
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