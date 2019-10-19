Медведев обвинил США в стремлении изолировать Россию от мировой политики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обвинил США в попытке «доминировать во всем мире». Об этом сообщает «Интерфакс».

По его мнению, американские власти поддерживают только те решения, которые «придумывают в кабинетах Белого дома», а также те решения, которые «ведут к экономическому благосостоянию» страны.

Председатель российского правительства отметил, что такая политика Вашингтона отражает и заявления в адрес России о нанесении страной «какого-то вреда».

«Основной вред приносят как раз эти устремления США доминировать во всем мире, в том числе на Балканах и в Европе», — сказал Медведев.

Он также добавил, что в Европе устали от таких стремлений США.

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