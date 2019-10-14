У Зеленского упал рейтинг на Украине

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Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным исследования Киевского международного института социологии (КМИС), октябре положительно оценили деятельность Зеленского 66% опрошенных. В прошлом месяце этот показатель равнялся 73%.

При этом бывший украинский президент Петр Порошенко остается лидером по негативному восприятию граждан среди политиков. Отрицательно к нему относятся 65%, это на 1% больше, чем месяц назад.

В опросе принимали участие 1500 респондентов.

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