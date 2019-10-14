У Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно данным исследования Киевского международного института социологии (КМИС), октябре положительно оценили деятельность Зеленского 66% опрошенных. В прошлом месяце этот показатель равнялся 73%.
При этом бывший украинский президент Петр Порошенко остается лидером по негативному восприятию граждан среди политиков. Отрицательно к нему относятся 65%, это на 1% больше, чем месяц назад.
В опросе принимали участие 1500 респондентов.
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