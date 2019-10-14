ЕС призвал Турцию вывести войска из Сирии

Евросоюз призвал Турцию прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии и вывести свои войска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление глав МИД.

Как отмечается, ЕС осудил осуждает действия Анкары на сирийской территории, которые в значительной мере подрывают стабильность и безопасность региона.

Главы МИД отметили, что военная политика Турции препятствует перспективам политического процесса под руководством ООН по достижению мира в сирийском государстве.

«Это также существенно подрывает прогресс, достигнутый до сих пор глобальной коалицией по борьбе с ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ)», — говорится в документе.

ЕС также заявляет, что «по-прежнему привержен единству, суверенитету и территориальной целостности» Сирии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Турецкие войска не планируют занимать Манбидж, заявил Эрдоган

— На российской базе Хмеймим власти Сирии и курды ведут переговоры против Турции

— Сирийские военные помогут курдам отразить наступление турецкой армии