ЕС призвал Турцию вывести войска из Сирии
Евросоюз призвал Турцию прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии и вывести свои войска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление глав МИД.
Как отмечается, ЕС осудил осуждает действия Анкары на сирийской территории, которые в значительной мере подрывают стабильность и безопасность региона.
Главы МИД отметили, что военная политика Турции препятствует перспективам политического процесса под руководством ООН по достижению мира в сирийском государстве.
«Это также существенно подрывает прогресс, достигнутый до сих пор глобальной коалицией по борьбе с ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ)», — говорится в документе.
ЕС также заявляет, что «по-прежнему привержен единству, суверенитету и территориальной целостности» Сирии.
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