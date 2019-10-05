Порошенко придумал план по улучшению Украины

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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что у него имеется «мирный план» по улучшению ситуации в стране. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, «мирный план Порошенко» состоит из прекращения огня в Донбассе, якобы вывода российских «оккупационных войск» из страны.

Кроме того, экс-лидера страны предлагает немедленно освободить всех заложников, но не уточняет к кому он предъявляет такие требования.

Следующий шаг по плану Порошенко — это улучшение финансовой системы Украины.

«И только после этого подготовка к выборам (в Донбассе. — «Газета.Ru»)», — заключил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко нанял российского адвоката.