Канделаки рассказала, как побороть русофобию в Грузии
Известная телеведущая Тина Канделаки поделилась мнением насчет того, как можно побороть русофобию в Грузии. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».
По ее мнению, этого поможет достичь обучение грузин в российских вузах.
Канделаки рассказала о том, что когда попадает на приемы или мероприятия к государственным служащим, просить их «их просто дать возможность 3-5 тысячам грузин получить образование в МГУ».
Телеведущая считает, что выпускники ведущих российских вузов будут оказывать активное влияние на политику Грузии. По ее словам, это позволит изменить отношение к России.