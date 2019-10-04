Канделаки рассказала, как побороть русофобию в Грузии

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Известная телеведущая Тина Канделаки поделилась мнением насчет того, как можно побороть русофобию в Грузии. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

По ее мнению, этого поможет достичь обучение грузин в российских вузах.

Канделаки рассказала о том, что когда попадает на приемы или мероприятия к государственным служащим, просить их «их просто дать возможность 3-5 тысячам грузин получить образование в МГУ».

Телеведущая считает, что выпускники ведущих российских вузов будут оказывать активное влияние на политику Грузии. По ее словам, это позволит изменить отношение к России.