В Кремле прокомментировали подготовку к обмену заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа, касающаяся масштабного обмена с Украиной удерживаемыми лицами, продолжается, передает «Интерфакс».
По его словам, конечной целью должен быть обмен в формате «всех на всех».
«С российской стороны давно было отмечено, что в России были бы рады осуществить обмен «всех на всех». Все это зависит от готовности двух сторон», — сказал Песков.
Ранее новый глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что вскоре произойдет новый обмен заключенными.