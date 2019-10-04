В Кремле прокомментировали подготовку к обмену заключенными с Украиной

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа, касающаяся масштабного обмена с Украиной удерживаемыми лицами, продолжается, передает «Интерфакс».

По его словам, конечной целью должен быть обмен в формате «всех на всех».

«С российской стороны давно было отмечено, что в России были бы рады осуществить обмен «всех на всех». Все это зависит от готовности двух сторон», — сказал Песков.

Ранее новый глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что вскоре произойдет новый обмен заключенными.