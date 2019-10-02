Кардинальной реформы избирательного законодательства сейчас быть не может, заявила Памфилова

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова не видит предпосылок для кардинальной реформы избирательного законодательства в настоящее время, передает ТАСС.

«Не может быть сейчас реформы кардинальной законодательства, не может», - заявила она в среду на заседании научно-экспертного совета при ЦИК РФ.

«Кто-нибудь слышал из вас, что сейчас предполагается какое-то серьезное, кардинальное изменение политического вектора, политической стратегии? Кто-то слышал об этом, есть какие-то предложения, чтобы в целом власть сейчас инициировала какие-то кардинальные изменения в политической сфере? Я не знаю об этом», - обратилась Памфилова к участникам заседания. «Как же можно предлагать какую-то реформу в законодательстве, потому что все избирательное законодательство в стране логично должно проистекать от того политического вектора, того политического развития, которое в стране существует, оно не может быть само по себе, - отметила она. - Какая реформа может быть отдельно от всех политических процессов?»

Памфилова также напомнила, что ЦИК как орган не формирует «политическую повестку дня», его компетенция - работать «исходя из того избирательного законодательства, которое действует». При этом, подчеркнула она, Центризбирком может инициировать обсуждение «горячих проблем», которые «надо решать независимо от всяких тенденций политических или иных».