В МИД Белоруссии оценили согласованную в Минске «формулу Штайнмайера»

В МИД Белоруссии положительно оценили согласование «формулы Штайнмайера», которую украинская сторона 1 октября подписала в Минске. Об этом сообщает пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз в твиттере ведомства республики.

Белорусский МИД отметил, что согласование «формулы Штайнмайера» является значимым шагом в «имплементации Минских договоренностей», а также для установления мира на Украине.

«Искренне приветствуем достигнутые договоренности», — подчеркивается в заявлении ведомства республики.

Ранее сообщалось, что представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины подписал «формулу Штайнмайера». Кроме украинской стороны, документ приняли ДНР и ЛНР, Россия и ОБСЕ.