СМИ узнали об интересе Волкера насчет военной помощи Украине

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Бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер мог лоббировать интересы компании Raytheon Company, которая занималась производством противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщает газета Politico.

Как отмечается, Волкер стал выступать за усиление военной помощи Киеву, а также поставки летального оружия.

Согласно изданию, будучи спецпредставителем по Украине, политик числился в некоторых американских лоббистских компаниях, которые имели финансовые связи с Raytheon Company, предоставляя ей лоббистские услуги.

Уточняется, что, став спецпредставителем, Волкер сразу стал призывать к поставкам летального оружия на Украину.

Газета подчеркивает, что из-за предполагаемых связей Волкера к нему могут появиться новые вопросы.

Ранее сообщалось, что Волкер уходит в отставку.