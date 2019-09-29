Джонсон впервые ответил на обвинения в сексе с экс-моделью и пособничестве ее бизнесу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/123/12607123/RTX70U68-pic905-895x505-88451.jpg">

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал обвинения о превышении должностных обязанностей на посту мэра Лондона. Об этом сообщает «Би-би-си».

Он заявил, что не заинтересован как либо обсуждать данную ситуацию, а также добавил, что все обвинения и ходы были тщательно продуманы.

Уточняется, что, согласно обвинениям, находясь на посту мэра Лондона Джонсон предоставлял американской предпринимательнице Дженнифер Аркури особые привилегии, в том числе и субсидии в размере несколько тысяч фунтов.

Ранее сообщалось, что Аркури рассказала о сексе с Борисом Джонсоном.