Зеленский признал правоту Трампа на 1000%

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Украинский президент Владимир Зеленский согласился с мнением американского коллеги Дональда Трампа о бездействии стран Евросоюза в оказании помощи Украине. Их разговор приводится в опубликованной стенограмме на сайте Белого дома.

До этого стало известно, что глава США заявил, что американская сторона оказывает гораздо больше помощи Украине, а страны ЕС, в том числе и Германия, не делают практически ничего.

«Да, вы абсолютно правы, не на 100%, а на 1000%», — ответил Зеленский.

Он добавил, что говорил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном и указал им, что они не оказывают должной помощи.