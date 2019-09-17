Повторные парламентские выборы начались в Израиле

В Израиле начались повторные парламентские выборы, по итогам которых станет известен новый состав Кнессета 22-го созыва. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, также по окончанию выборов будет назначен премьер-министр и формирована правительственная коалиция.

Сообщается, что всего было организовано порядка 10,5 тысячи участков для голосования. В партийных списках числится 29 фракций.

По сведениям властей, на этих выборах принять участие в голосовании смогут свыше 6,3 млн человек.

Выборы стртовали в 07:00 по мск.