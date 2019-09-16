Путин обсудил с Эрдоганом сирийский кризис

Президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом кризис в Сирии, в том числе ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, а также двустороннее сотрудничество по всем направлениям. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам российского лидера, главы двух государств также переговорили относительно обстановки в Заевфратье

«Сейчас разговаривали с глазу на глаз, подробно говорили о сирийском кризисе и о путях его урегулирования, говорили о двустороннем сотрудничестве практически по всем направлениям, — сказал Путин в ходе переговоров с Эрдоганом.

Переговоры президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошли в турецкой Анкаре 16 сентября.

Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Анкаре.