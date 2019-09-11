СМИ назвали возможную причину отставки Болтона
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Названа возможная причина отставки советника по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джона Болтона. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
По информации издания, Болтон был уволен из-за разногласий с Трампом по Ирану.
Отмечается, что незадолго до его отставки президент США обсуждал возможность ослабления антииранских санкций, чтобы поспособствовать проведению встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани.
Уточняется, что Болтон был категорически против этого.
Ранее сообщалось, что Болтон обвинил Трампа во лжи о его увольнении.