СМИ назвали возможную причину отставки Болтона

Названа возможная причина отставки советника по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джона Болтона. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

По информации издания, Болтон был уволен из-за разногласий с Трампом по Ирану.

Отмечается, что незадолго до его отставки президент США обсуждал возможность ослабления антииранских санкций, чтобы поспособствовать проведению встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Уточняется, что Болтон был категорически против этого.

Ранее сообщалось, что Болтон обвинил Трампа во лжи о его увольнении.