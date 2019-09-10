Парламент Великобритании снова отклонил предложение Джонсона о выборах

Парламент Великобритании снова отклонил предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении внеочередных всеобщих выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Джонсон, который изначально не поддерживал эту идею, впервые внес предложение о проведении выборов после того, как парламент изменил повестку для экстренного рассмотрения законопроекта, направленного на предотвращение жесткого Brexit.

Представители оппозиции заявляли, что первостепенно необходимо договориться с Брюсселем о датах переноса выхода Британии из ЕС.

Премьер-министр отметил, что внесет предложение повторно в ближайшее время. В понедельник, 9 сентября, оно снова было отклонено.

Ранее сообщалось, что назван день приостановки работы британского парламента.