Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной

Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Порошенко считает, что освобождение тысяч украинцев является в том числе и его заслугой.

Он заявил, что гордится тем, что «завоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило наконец освободить наших героев».

Ранее Украина и Россия устроили обмен заключенными по формуле «35 на 35».