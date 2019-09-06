Польский журналист заявил о желании Варшавы разрушить самосознание россиян

Польский журналист Матеуш Пискорский заявил, что приуроченные Польшей к годовщине начала Второй мировой войны мероприятия показали, что Варшава стремится разрушить историко-международное самосознание России. Об этом сообщает Mysl Polska.

По мнению журналиста, польская сторона постоянно старается нанести такой удар по России, хотя и без видимых успехов. В результате Варшава кажется не признающим правил и последовательным врагом российской государственности.

«Терпеливость российской стороны и ее выдержка перед лицом провокационных действий, предпринимаемых очередным руководством Польши, впрочем, поистине огромна», — заявил Пискорский.

Он заметил, что целью такой политики является создание пропасти между странами на всех уровнях отношений. Таким образом Варшава также пытается навязать антироссийский дискурс международной общественности.

«Первое сентября, как и прочие годовщины, превращается усилиями политиков, не отличающихся высоким интеллектуальным уровнем, в спектакль», — сказал Пискорский.

Ранее в Польше объяснили присутствие войск США политикой России.