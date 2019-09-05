Джонсон пообещал сделать все возможное для выхода Британии из ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что сделает все возможное для того, чтобы Великобритания покинула Евросоюз не позднее 31 октября. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он позаботится о том, чтобы отсрочки Brexit не было.

«К сожалению, парламент вчера проголосовал за то, чтобы по сути лишить нас возможности вести переговоры и существенно осложнить задачу правительства достичь соглашения с ЕС», — сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что единственным выходом из сложившейся ситуации является проведение внеочередных выборов в парламент.

Ранее сообщалось, что парламент Британии отверг идею Джонсона о проведении внеочередных выборов.