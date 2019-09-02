Дочь экс-президента Крыма назвала причину его инсульта

Дочь бывшего крымского президента Марианна Мешкова рассказала, почему у ее отца мог произойти инсульт. Об этом она сообщила принадлежащей Григорию Березкину РБК.

До этого стало известно, что бывший и единственный 74-летний лидер полуострова поехал отдыхать вместе с женой в Турцию, однако внезапно ему стало плохо.

Она рассказала, что Мешков повздорил с сотрудниками отеля из-за номера. Отец считал, что номер не соответствовал цене.

«Пошел в душ, там его инсульт и настиг», — добавила Мешкова.

Ранее сообщалось, что экс-президент Крыма перенес инсульт в Турции.