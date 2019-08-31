Зеленский рассказал о попытках МИД Украины помешать его переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о попытках МИД Украины помешать его переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости».

По его словам, сотрудники МИДа не хотели допускать его разговора с Путиным.

«Для них это вопрос политический, для меня — человеческий», — пояснил Зеленский.

Он отметил, что в ведомстве были обеспокоены тем, что украинские моряки могут вернуться на родину в результате переговоров с российским лидером.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о предстоящей встрече с Путиным.