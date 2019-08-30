Родные украинского моряка уехали домой после опровержения обмена

Родные одного из задержанных в России украинских моряков выехали в Киев после данных об их вылете на родину, но вскоре развернулись и уехали обратно. Об этом пишет «Strana.ua».

«Мы просто поддались эмоциям и рванули на Киев», — рассказали родные.

Однако официального звонка и подтверждения этой информации долго не было. Тогда близкие украинского моряка приняли решение вернуться обратно.

Ранее в СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.