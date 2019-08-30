Сенцов остается в московской тюрьме, пишут СМИ

Осужденный в России за подготовку терактов в Крыму украинский режиссер Олег Сенцов все еще находится в Бутырском изоляторе в столице России. об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам источника, Сенцова действительно перевезли в Москву и поместили в СИЗО-2. Однако он не улетал на Украину, он продолжает находиться в изоляторе.

До этого стало известно, что Сенцова вывезли ночью из колонии № 8 города Лабытнаги в российскую столицу, где он ждет обмена.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский согласился обменять экс-главу «РИА Новости» Кирилла Вышинского на Сенцова.