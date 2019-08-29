В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот

Журналисты издания «СТРАНА.ua» сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот. Об этом передает «СТРАНА.ua».

По словам депутата, именно из-за таких планов Порошенко в партии Зеленского приняли решение оставить Арсена Авакова в должности главы МВД в новом правительстве.

Богуцкая в переписке заявляет о серьезности намерений Порошенко.

«Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать», — написала Богуцкая в своем смартфоне.

Депутат уточняет, что Порошенко готовит путч на декабрь.