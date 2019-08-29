МИД Белоруссии подтвердил приезд Болтона в Минск

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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с... Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с...
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с...
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Глава МИД республики Анатолий Глаз подтвердил визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Минске 29 августа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, встреча американского политика состоится на высшем уровне. Далее пройдут переговоры с министром иностранных дел республики Владимиром Макеем, в ходе которых стороны затронут отношения между США и Белоруссией, а также вопрос региональной безопасности.

Ранее сообщалось, что Болтон встретится с Лукашенко в Минске. Об этом проинформировало агенство Reuters со ссылкой на сообщение офиса президента Белоруссии Александра Лукашенко.