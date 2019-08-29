МИД Белоруссии подтвердил приезд Болтона в Минск

Глава МИД республики Анатолий Глаз подтвердил визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Минске 29 августа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, встреча американского политика состоится на высшем уровне. Далее пройдут переговоры с министром иностранных дел республики Владимиром Макеем, в ходе которых стороны затронут отношения между США и Белоруссией, а также вопрос региональной безопасности.

Ранее сообщалось, что Болтон встретится с Лукашенко в Минске. Об этом проинформировало агенство Reuters со ссылкой на сообщение офиса президента Белоруссии Александра Лукашенко.