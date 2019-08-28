Касамара рассказала, как нужно либерализовать избирательное законодательство

Проректор Высшей школы экономики и кандидат в Мосгордуму по 45 округу Валерия Касамара изложила в среду на пресс-конференции в «Интерфаксе» свой план либерализации избирательного законодательства в связи с недопуском независимых кандидатов.

«Я глубоко сожалею, что многих независимых кандидатов не допустили к избирательной кампании, потому что считаю, что у многих из них есть поддержка. И когда их потенциальный электорат лишился своих кандидатов, тем самым они лишили москвичей проголосовать за того человека, который является фактически выразителем их интересов, - заявила кандидат.

Именно поэтому, по ее словам, избирательное законодательство нуждается в поправках.

Так, по мнению Касамары, необходимо ввести единую норму подписей, необходимых для регистрации на выборах в Госдуму. «Я считаю, что 1% от числа избирателей вполне достаточно, а нынешний 3-процентный уровень очень высок. По опыту сбора подписей я понимаю, как это тяжело и проблематично», - сказала проректор ВШЭ.

Также Касамара предлагает снизить проходной барьер на выборах в Госдуму по пропорциональной системе с 5 до 3%. Одновременно, добавила она, нужно существенно уменьшить муниципальный фильтр.

Кроме того, по мнению кандидата, от сбора подписей для участия в выборах в региональные парламенты должны быть освобождены действующие муниципальные депутаты.

Еще одним шагом по либерализации избирательного законодательства должен стать возврат избирательного залога, который применялся на выборах в РФ с 1999 по 2009 год, считает Касамара.

«Что касается московской повестки, здесь у меня есть ряд инициатив, я сейчас хочу озвучить только три из них. Первое - ввести прямую выборность глав управ в Москве», - сказала Касамара.

Также она выступила за введение практики дворовых референдумов. По ее мнению, это позволит упорядочить работу по благоустройству придомовых территорий. «Такая практика помогла бы вовлечь жителей в процесс принятия решений», - уточнила она.

Еще одна инициатива кандидата касается возможности проведения собраний собственников жилья в электронной форме.