Мужчина открыл стрельбу по полиции в штате Арканзас

Вооруженный мужчина забаррикадировался в доме возле американского города Уэст-Хелена, расположенного в штате Арканзас, и открыл стрельбу по полицейским при попытке приблизиться к нему. Об этом передает Fox News со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что стражи порядка убеждают сдаться мужчину.

Также стало известно, что возле дома обнаружены два тела. Однако полицейские не могут подтвердить, мертвые ли они.

Согласно предположению полицейских, кроме стрелка внутри дома есть еще один человек, который, вероятно, является заложником.

Отмечается, что личность вооруженного мужчины и его мотивы пока не известны.

По полученным сведениям, на место инцидента приехал отряд полицейского спецназа.