ЦПКР подготовил доклад об оренбургском губернаторе Паслере

Спокойная и рассудительная работа врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера позволила «в суровом промышленном регионе» изменить приоритеты региональной власти, говорится в экспертном докладе Центра политической конъюнктуры (ЦПКР).

«Оценив ситуацию в регионе, Паслер решил сделать ставку на социальную сферу и повышение качества жизни жителей области, а также занялся устранением острых проблем, доставшихся ему от старой команды. В суровом промышленном регионе наблюдается социальный поворот и смена приоритетов региональной власти», — отмечается в документе.

По мнению экспертов, врио главы Оренбургской области является «универсальным управленцем», который за время работы доказал свою эффективность «в различных сферах на самых разных позициях». Специалисты также отмечают, что его политика отличается «спокойным и рассудительным, но при этом бескомпромиссным и жестким» характером. В то же время, за время его управления регионов в области не было «резкого обострения внутриэлитных противоречий несмотря на то, что Паслер никак не был связан с Оренбургской областью».

Кроме того, отмечается, что Оренбургская область стала первым регионом, заключившим договор с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Региональные власти планируют до 2025 года реализовать программу переселения жителей региона из аварийного жилья. При этом фонд покроет большую часть расходов – 3,3 млрд руб. – в то время как всего планируется потратить примерно 3,5 млрд руб. Так, за время действия региональной программы примерно 5,3 тыс. оренбуржцев будут переселены из 99,07 тыс. кв. м аварийного жилья.

Врио главы области также активно поддерживает молодые семьи, отмечают эксперты, подчеркивая поддерживание региональными властями позитивной повестки в социальной сфере. Так, в апреле 2019 года Паслер вручил 23 семьям свидетельства на соцвыплату для приобретения жилья. При этом он пообещал, что более 650 молодых семей региона в 2019 году улучшат жилищные условия благодаря госпрограмме. Формирование социальных выплат стало возможным благодаря профициту областного бюджета в 2018 году.

При этом, как отмечается в экспертном докладе, врио губернатора Оренбургской области смог передать на баланс федерального бюджета инфраструктурные объекты, которые требуют больших затрат. В частности, в ноябре 2019 года Росавтодор начнет обслуживать трассу Оренбург – Орск, что позволит сохранить часть средств федерального бюджета. Сэкономленные деньги планируется потратить на другие региональные дороги.

Эксперты также отмечают, что Паслер старается вовлекать граждан в процесс принятия управленческих решений. В частности, жители региона могут проголосовать за то или иное место, которое они хотели бы благоустроить в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Такой же механизм был применен для определения перечня работ по капремонту.