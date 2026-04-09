В Минобороны рассказали о визите Белоусова в командный пункт «Центра»

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил командный пункт группировки войск «Центр», где заслушал доклады офицеров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в мессенджере Max.

Там отметили, что в ходе визита Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями «Центра».

«На командном пункте министр обороны РФ заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности группировки», — сообщили в ведомстве.

В ходе доклада командующий «Центра» генерал-полковник Валерий Солодчук сообщил министру обороны России о ходе наступательных действий и характере действий врага. Кроме того, Белоусову рассказали о высоких результатах применения дронов войсками беспилотных систем (БПС) в группировке.

19 марта в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что бойцы «Центра» взяли под контроль населенный пункт Павловка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее герой России рассказал «Газете.Ru», как изменилась работа с БПЛА за четыре года СВО.

 
