Протеже Киркорова перенесла нервный срыв: «Посттравматический синдром присутствует»

Певица Маргарита Овсянникова (Марго), известная как протеже Филиппа Киркорова, рассказала Super, что перенесла сильный нервный срыв.

По словам Овсянниковой, психические проблемы со здоровьем возникли из-за переработки. Из-за недосыпа у артистки случилось перенапряжение. Девушка отказалась от телефона на месяц.

«Я чувствую себя лучше, но сегодня решила не выступать, потому что, как сказали профессионалы, посттравматический синдром присутствует. А я не хочу выйти и расплакаться», — поделилась певица.

Овсянникова призналась, что долгие прогулки пешком помогли ей побороть стресс и выйти из «ужасного» состояния.

В декабре 2025-го Овсянникова рассказала в беседе с kp.ru, что Киркоров больше не продюсирует ее.

Овсянникова призналась, что сама себе продюсер. Она назвала Киркорова своим наставником и учителем. Артистка не исключила, что в будущем будет курировать молодых музыкантов.

В октябре Margo опровергла, что заплатила 5 миллионов рублей за встречу с Киркоровым. Она рассказала, что платит только за парковку. Исполнительница объяснила, что рядом с домом артиста она платная. Как уверила певица, она не дает денег за то, что выходит в свет с Киркоровым и записывает с ним совместные композиции.

Ранее протеже Киркорова запустила свой бренд одежды.