Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Культура

Протеже Киркорова перенесла нервный срыв: «Посттравматический синдром присутствует»

Певица Margo перенесла нервный срыв из-за переработки
Звук

Певица Маргарита Овсянникова (Марго), известная как протеже Филиппа Киркорова, рассказала Super, что перенесла сильный нервный срыв.

По словам Овсянниковой, психические проблемы со здоровьем возникли из-за переработки. Из-за недосыпа у артистки случилось перенапряжение. Девушка отказалась от телефона на месяц.

«Я чувствую себя лучше, но сегодня решила не выступать, потому что, как сказали профессионалы, посттравматический синдром присутствует. А я не хочу выйти и расплакаться», — поделилась певица.

Овсянникова призналась, что долгие прогулки пешком помогли ей побороть стресс и выйти из «ужасного» состояния.

В декабре 2025-го Овсянникова рассказала в беседе с kp.ru, что Киркоров больше не продюсирует ее.

Овсянникова призналась, что сама себе продюсер. Она назвала Киркорова своим наставником и учителем. Артистка не исключила, что в будущем будет курировать молодых музыкантов.

В октябре Margo опровергла, что заплатила 5 миллионов рублей за встречу с Киркоровым. Она рассказала, что платит только за парковку. Исполнительница объяснила, что рядом с домом артиста она платная. Как уверила певица, она не дает денег за то, что выходит в свет с Киркоровым и записывает с ним совместные композиции.

Ранее протеже Киркорова запустила свой бренд одежды.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
