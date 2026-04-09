В Москве студентка отдала курьеру мошенников драгоценности и часы на 17 млн рублей

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москве задержали курьера мошенников, обманувших студентку на 17 млн рублей

В столице полиция задержала курьера телефонных мошенников, выманивших у 19-летней девушки драгоценности и коллекцию часов. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве.

Неизвестные связались с потерпевшей под видом сотрудников компании по обслуживанию домофонов и выманили у нее код из смс. Затем, представляясь работниками разных организаций, они заявили о взломе аккаунта на госуслугах и оформленной на незнакомца доверенности.

Чтобы избежать уголовной ответственности за спонсирование запрещенной организации, мошенники убедили девушку передать имущество для «декларирования» курьеру по кодовому слову. Студентка отдала курьеру драгоценности и коллекцию дорогих часов на 17 миллионов рублей.

Оперативники задержали 23-летнего москвича на Солдатской улице. Мужчина сбыл украшения через ломбарды, а деньги перевел кураторам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигуранту грозит до 10 лет колонии, он под подпиской о невыезде.

Ранее в Бурятии женщина сбежала из больницы, чтобы отдать деньги мошенникам.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
