В Москве студентка отдала курьеру мошенников драгоценности и часы на 17 млн рублей

В столице полиция задержала курьера телефонных мошенников, выманивших у 19-летней девушки драгоценности и коллекцию часов. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве.

Неизвестные связались с потерпевшей под видом сотрудников компании по обслуживанию домофонов и выманили у нее код из смс. Затем, представляясь работниками разных организаций, они заявили о взломе аккаунта на госуслугах и оформленной на незнакомца доверенности.

Чтобы избежать уголовной ответственности за спонсирование запрещенной организации, мошенники убедили девушку передать имущество для «декларирования» курьеру по кодовому слову. Студентка отдала курьеру драгоценности и коллекцию дорогих часов на 17 миллионов рублей.

Оперативники задержали 23-летнего москвича на Солдатской улице. Мужчина сбыл украшения через ломбарды, а деньги перевел кураторам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигуранту грозит до 10 лет колонии, он под подпиской о невыезде.

