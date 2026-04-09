В России к 2027 году разработают единые учебники по естественным наукам

РАН подготовит единые школьные учебники по естественным наукам к 2027 году
Российская академия наук (РАН) к 2027 году планирует разработать единые школьные учебники по естественным наукам. Об этом рассказал президент РАН Геннадий Красников на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает «Российская газета».

Изменения коснутся учебников по физике, математике, информатике, химии и биологии. Совместно с Министерством просвещения составлен график работы. Уже проведена экспертиза более 480 изданий учебников, включая учебные пособия, отметил Красников.

Предполагается, что введение единых учебников по естественным наукам позволит улучшить качество преподавания и унифицировать образовательные стандарты по этим предметам в школе.

До этого стало известно, что в России также начата разработка единой линейки учебников по родным и государственным языкам республик. Они создаются совместно с регионами и научно-образовательными организациями и будут сопровождать школьников на всем протяжении обучения — с первого по 11-й класс.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что единая система учебников станет новым этапом развития языкового образования и поможет сохранить культурную преемственность.

Ранее в России утвердили первые школьные учебники по ИИ.

 
