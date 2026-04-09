Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

ФБР арестовало экс-работницу военной базы за выдачу секретов спецназа журналисту

РИА Новости: экс-сотрудница военбазы США арестована за слив секретных данных СМИ
Rahmat Gul/AP

Агенты ФБР арестовали гражданскую служащую военной базы «Форт Брэгг» Кортни Уильямс за передачу секретных данных журналисту, которому она расссказала о нарушениях в спецназе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные следствия

Федеральное большое жюри уже предъявило женщине обвинения в разглашении сведений о национальной обороне лицам, не имеющим допуска. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По версии прокуратуры, в период с 2022 по 2025 год Уильямс неоднократно контактировала с журналистом-расследователем и рассказывала ему о происходящем в специальном военном подразделении сухопутных сил США, где работала гражданским сотрудником и имела ежедневный доступ к широкому спектру секретных данных.

После этих разговоров журналист опубликовал статью и книгу, указав Уильямс в качестве источника. В его работах описаны тактика и методы работы подразделения спецназа и приведены настоящие имена бойцов.

В судебных документах имя репортера не указано. Телеканал CBS заявил, что это журналист Politico Сет Харп, который в декабре опубликовал расследование о том, как в элитном спецназе «Дельта» выстраивалась работа с поддельными документами и какие правонарушения там фиксировались, а впоследствии выпустил книгу на ту же тему.

Сегодня Харп опубликовал в соцсети Х пост в поддержку Уильямс, назвав ее патриоткой и выразив надежду на скорое освобождение женщины.

Ранее американский спецназовец выдал секретные данные о базе по изучению пришельцев.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!