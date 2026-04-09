ФБР арестовало экс-работницу военной базы за выдачу секретов спецназа журналисту

Агенты ФБР арестовали гражданскую служащую военной базы «Форт Брэгг» Кортни Уильямс за передачу секретных данных журналисту, которому она расссказала о нарушениях в спецназе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные следствия

Федеральное большое жюри уже предъявило женщине обвинения в разглашении сведений о национальной обороне лицам, не имеющим допуска. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По версии прокуратуры, в период с 2022 по 2025 год Уильямс неоднократно контактировала с журналистом-расследователем и рассказывала ему о происходящем в специальном военном подразделении сухопутных сил США, где работала гражданским сотрудником и имела ежедневный доступ к широкому спектру секретных данных.

После этих разговоров журналист опубликовал статью и книгу, указав Уильямс в качестве источника. В его работах описаны тактика и методы работы подразделения спецназа и приведены настоящие имена бойцов.

В судебных документах имя репортера не указано. Телеканал CBS заявил, что это журналист Politico Сет Харп, который в декабре опубликовал расследование о том, как в элитном спецназе «Дельта» выстраивалась работа с поддельными документами и какие правонарушения там фиксировались, а впоследствии выпустил книгу на ту же тему.

Сегодня Харп опубликовал в соцсети Х пост в поддержку Уильямс, назвав ее патриоткой и выразив надежду на скорое освобождение женщины.

