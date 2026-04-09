Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Наука

Один элемент питания связали со снижением риска депрессии

NutriRev: растительный белок снижает риск развития депрессии
Shutterstock

Увеличение потребления растительного белка бобовых, круп и орехов 10% может может снижать риск развития депрессии у взрослых. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nutrition Reviews (NutriRev).

Авторы исследования отмечают, что питание играет важную роль в психическом благополучии. Ранее ученые уже связывали депрессию с частым употреблением ультрапереработанных продуктов, тогда как диеты, богатые фруктами и овощами, напротив, могут смягчать симптомы этого состояния.

В новом обзоре специалисты сосредоточились на роли белка в рационе. Они проанализировали результаты 13 поперечных исследований, в которых изучалась связь между общим потреблением белка, а также белков животного и растительного происхождения, и риском развития депрессии.

Анализ показал, что люди с наиболее высоким уровнем общего потребления белка реже сталкиваются с депрессией по сравнению с теми, кто потребляет его меньше. В частности, увеличение доли белка в рационе на 10% связано со снижением риска депрессии примерно на 21%.

Наиболее выраженная связь наблюдалась для растительного белка: увеличение его потребления на те же 10% ассоциировалось со снижением риска депрессии примерно на 25%. При этом убедительной связи между потреблением белков животного происхождения и снижением риска заболевания обнаружено не было.

«Лидерами» по содержанию растительного белка являются чечевица, соя, нут и фасоль. Крупы содержат не так много белка, как бобовые, но подходят как дополнительный источник протеина. Количество белка варьируется от 10 до 14 г на 100 г продукта в разных видах злаковых культур.

Ценность растительных источников определяется не только количеством белка, но и сопутствующими веществами — клетчаткой, минералами, витаминами и фитонутриентами.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!