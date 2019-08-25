Лидеры «большой семерки» не достигли договоренности о возвращении России в G7

Страны-члены «большой семерки» не пришли к согласию о возвращении России в G7. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в структурах ЕС.

При этом стало известно, что данный вопрос действительно обсуждался во время ужина, который прошел в день открытия саммита G7.

Отмечается, что на этом мероприятии присутствовали лидеры международного клуба.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что среди лидеров «большой семерки» есть те, кто поддерживают идею включения России в G7.