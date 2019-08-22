Источник ЕС: Евросоюз выступает против возвращения России в G8

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Высокопоставленный источник в ЕС сообщил, что Евросоюз не поддерживает возвращение России в G8, передает РИА «Новости».

Отмечается, что российская сторона не сможет присоединиться к G7, пока не будут устранены причины, по которым она была исключена.

По словам источника, приглашение России было бы контрпродуктивным, а также признаком слабости.

Он добавил, что для встречи с Москвой существует формат G20.

Ранее сообщалось, что Страны Евросоюза могут поддержать возвращение России G7 при условии выполнения минских соглашений.