Источник ЕС: Евросоюз выступает против возвращения России в G8
Высокопоставленный источник в ЕС сообщил, что Евросоюз не поддерживает возвращение России в G8, передает РИА «Новости».
Отмечается, что российская сторона не сможет присоединиться к G7, пока не будут устранены причины, по которым она была исключена.
По словам источника, приглашение России было бы контрпродуктивным, а также признаком слабости.
Он добавил, что для встречи с Москвой существует формат G20.
Ранее сообщалось, что Страны Евросоюза могут поддержать возвращение России G7 при условии выполнения минских соглашений.