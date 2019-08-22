Источник в ЕС назвал слабостью приглашение России в G7
Высокопоставленный источник в Евросоюзе заявил, что ЕС выступает против возвращения российской стороны в ЕС, передает РИА «Новости».
По его словам, причины, по которым страну исключили из G8, продолжают оставаться в силе, поэтому позиция ЕС осталась неизменной.
«Приглашение РФ на встречи семерки без условий было бы контрпродуктивным, признаком слабости», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза могут поддержать возвращение России G7 при условии выполнения минских соглашений.