Путин назвал «провалом» состояние первичного звена российской медицины

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести региональную программу модернизации в первичном звене российского здравоохранения, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал. Вот в чем проблема», — сказал он.

По его словам, данные, которые имеются в его распоряжении и сведения, которые он узнает на встречах с людьми, а также и общение во время «Прямой линии» разнятся. Реальная ситуация с зарплатой врачей далека от идеала.

Отметил Путин и проблемы с нехваткой кадров и оказанием медицинской помощи жителям отдаленных регионов.

Ранее в Кремле заявили о необходимости решить вопрос ввоза сильнодействующих лекарств.