В Москве при пожаре на киностудии пострадал человек

РИА Новости: человек пострадал при пожаре на киностудии Горького в Москве
Павел Михеев/РИА Новости

Один человек пострадал в результате пожара на территории киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького на северо-востоке Москвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Поступила информация об одном пострадавшем при пожаре на киностудии», — рассказал источник агентства.

В столичном управлении МЧС России сообщили журналистам, что сотрудники экстренных служб уже ликвидировали возгорание. По данным пресс-службы ведомства, огонь распространился на третьем этаже реконструируемого административного здания.

Пожар в на территории киностудии имени М. Горького, где снимали телевизионную программу «Ералаш», начался утром 3 марта. Как написал Telegram-канал «360 ЧП», из вспыхнувшего здания еще до прибытия огнеборцев эвакуировались 10 человек. Причины возгорания пока неизвестны.

Утром 3 марта журналисты РЕН ТВ сообщили, что на юго-западе Москвы загорелся автомобиль. Пламя возникло в моторном отсеке, прибывшие на место сотрудники экстренных служб оперативно потушили огонь. При этом на заднем сиденье машины был обнаружен мужчина без сознания, его спасти не удалось.

Ранее на заправке в Подмосковье сгорела автоцистерна.

 
