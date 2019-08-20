Королевская семья Дании не исключила продажу Гренландии

Члены датской королевской семьи не стали сразу отвергать идею президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о покупке Гренландии. Об этом сообщает Newsweek.

Это предложение Трампа королевская семья расценила, как комплимент, рассказала принцесса Антония Шаумбург-Липпе, жена двоюродного брата королевы Маргретте II принца Вальдемара.

«Такие предложения получают лишь желанные территории», сказала Шаумбург-Липпе.

Она отметила, что народ Гренландии должен и может решить свою судьбу самостоятельно.

Ранее Трамп подтвердил заинтересованность в приобретении Гренландии.