Королевская семья Дании не исключила продажу Гренландии
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Члены датской королевской семьи не стали сразу отвергать идею президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о покупке Гренландии. Об этом сообщает Newsweek.
Это предложение Трампа королевская семья расценила, как комплимент, рассказала принцесса Антония Шаумбург-Липпе, жена двоюродного брата королевы Маргретте II принца Вальдемара.
«Такие предложения получают лишь желанные территории», сказала Шаумбург-Липпе.
Она отметила, что народ Гренландии должен и может решить свою судьбу самостоятельно.
Ранее Трамп подтвердил заинтересованность в приобретении Гренландии.