Эксперт прокомментировал новые дебаты среди кандидатов в губернаторы Петербурга

Генеральный директор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев прокомментировал состоявшиеся в понедельник новые дебаты кандидатов в губернаторы Петербурга.

«Дебаты были полезны. Напомню, что предыдущие кандидаты дебатировали без первого лица. И Матвиенко, и следующий губернатор – они на дебаты выходили только на второй круг, с победителем, так сказать.

Здесь дебаты идут широкие — это очень хорошо само по себе, потому что люди видят, кто чего стоит. С другой стороны, я понимаю Матвиенко и остальных, кто не выходил на дебаты, потому что понятно, что тяжеловесу выйти на одну площадку с людьми более «легкими» – это поделиться своим авторитетом.

Беглов на это пошел, и, я думаю, здесь он был прав. Люди увидели некий диалог и поняли, что вопрос выборов – это не победа, а признание этой победы обществом.

Для признания победы эти дебаты важнее, чем уровень выступления кандидатов. Что касается содержания, тот тут был диалог практика с политиками. Если Беглов поставил задачу, он ее выполняет, а у него целый ряд интересных идей: в частности идея участия людей в формировании бюджета.

Как она будет выполняться, это надо посмотреть, так как технология сложная. Также он говорил о железнодорожном строительстве – здесь он справится, так как с ответственностью у него все хорошо. Делать так, чтобы люди отвечали за то, что делают, он умеет блестяще. У него гигантский опыт.

То, что касается экологических проблем, у него тоже описано достаточно точно: со свалками, с зелеными насаждения. Он предлагает ведь всем вместе над этим работать. Для него не важно, какого цвета партия – важно, чтобы в городе жить было хорошо.

Градоначальник – это не только политик, в первую очередь он – организатор жизни города. Здесь Беглов абсолютно правильно себя ведет, так как он предлагает единство выполнения задач. Что касается его противников, то, честно говоря, не удивили. Ничего нового я не услышал.

Они в основном критиковали, но это по той причине, что у них позиция оппозиции. Они ничего ранее не делали, поэтому критикуют. Но с позиции критики очень трудно убедить людей – это было хорошо в 1991 году, а сейчас мы уже 30 лет критикуем, а жизнь от этого лучше не становится.

Конечно, бизнес, о котором говорил Амосов на дебатах, очень важен, но, я думаю, для Петербурга важнее крупный концерн. Бизнес – это важно, потому что то, в каком состоянии он находится, это вопрос стабильности. Однако предложений по этой теме не было. У этих кандидатов одна проблема – они все ставят вопросы, а не дают ответы», — отметил эксперт.