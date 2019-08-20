Путин счел жалобы россиян на первичное звено здравоохранения справедливыми
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Российский лидер Владимир Путин заявил, что считает справедливыми жалобы граждан страны на качество первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, жители страны жаловались до этого и все еще не довольны в настоящее время качеством работы первичного звена здравоохранения. В частности, россиян не устраивают условия, большие очереди и нехватка специалистов. Кроме того, медикам не нравится их зарплата и большая нагрузка.
Он отметил, что в стране необходимо придумать быстрое и эффективное решение проблем в этой отрасли.
«Необходимо детально проработать имеющиеся проблемы и найти эффективные способы их решения», — подчеркнул Путин.
Ранее сообщалось, что ситуация в здравоохранении обеспокоила Путина.