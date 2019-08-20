Путин счел жалобы россиян на первичное звено здравоохранения справедливыми

Российский лидер Владимир Путин заявил, что считает справедливыми жалобы граждан страны на качество первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, жители страны жаловались до этого и все еще не довольны в настоящее время качеством работы первичного звена здравоохранения. В частности, россиян не устраивают условия, большие очереди и нехватка специалистов. Кроме того, медикам не нравится их зарплата и большая нагрузка.

Он отметил, что в стране необходимо придумать быстрое и эффективное решение проблем в этой отрасли.

«Необходимо детально проработать имеющиеся проблемы и найти эффективные способы их решения», — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что ситуация в здравоохранении обеспокоила Путина.