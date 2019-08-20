Путин и Макрон обсудили Украину перед «нормандской» встречей, заявил Песков

Президенты России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обстоятельно обсудили Украину на прошедших 19 августа переговорах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Как отмечается, главы стран обговорили вопросы двусторонней и международной повестки дня, в том числе касательно Украины. Также Песков сообщил, что перед встречей в «нормандском формате» будет проведена серьезная работа экспертов.

Ранее сообщалось, что в Кремле оценили возможность встречи Зеленского и Путина.