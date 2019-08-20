Трамп обсудил Brexit с Джонсоном

Президент США Дональд Трамп поообщался с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по поводу Brexit. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

Как отмечается, Джонсон проинформировал Трампа касательно выхода Великобритании из Евросоюза.

Помимо этого, лидеры США и Соединенного королевства обсудили торговлю и экономику.

Также сообщается, что Трамп выразил большой энтузиазм перед грядущей встречей с Джонсоном на саммите G7, который пройдет во Франции.

Ранее Трамп поддержал выход Великобритании из ЕС.