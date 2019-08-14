Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
По его словам, водная блокада Крыма - часть антироссийской стратегии Запада. Он также отметил, что Киев не достиг тех результатов на которые рассчитывал,создавая дефицит воды на полуострове.
По мнению Аксенова, полуостров адаптировался к отсутствию поставок воды по Северо-Крымскому каналу. Он уточнил, что в настоящее время в Крыму развивается экономика и сельское хозяйство.
«Попытка лишить более двух миллионов человек пресной воды является по сути формой государственного терроризма», — подчеркнул Аксенов.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.