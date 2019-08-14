Депутаты новой Рады поспорили из-за русского языка

Причиной ссоры между депутатами Верховной рады Украины нового созыва стал русский язык. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что перепалка началась после выступления сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича, который начал произносить речь на русском языке.

После этого представитель партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко обвинила его в нарушении украинского законодательства.

Уточняется, что на это глава партии президента Украины «Слуга народа» Дмитрий Разумков попросил Рабиновича говорить на украинском языке.

На это Рабинович возразил, что не нарушал законов страны.

Ранее сообщалось, что на Украине назвали дату запуска канала на русском языке.