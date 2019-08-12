Неизвестные пытались закидать Порошенко яйцами

Противники экс-президента Украины Петра Порошенко попытались забросать его яйцами, после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу о предполагаемом уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что это произошло, когда когда он выходил из Госбюро. Продукты в бывшего главу государства не попали, однако журналистов, сторонников, защищавших Порошенко, а также полицейских испачкали.

Уточняется, что допрос занят около двух с половиной часов. После него экс-президент Украины дал небольшое интервью журналистами и уехал.

Ранее Порошенко вызвали на допрос по делу о возможном уходе от налогов.