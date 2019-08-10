Медведчук поблагодарил Медведева и выразил готовность к межпартийному диалогу

Глава политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук поблагодарил председателя партии «Единая Россия» и премьера России Дмитрия Медведева за поздравления и пожелания. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Медведев поздравил Медведчука с результатами выборов в Раду. Его партия заняла второе место на выборах.

Медведчук выразил уверенность, что диалог между двумя партиями, который направлен на восстановление сотрудничества Украины и России, развитие экономик двух стран, а также повышение уровня жизни, исполняет волю россиян и украинцев.

Он также пожелал Медведеву и представителям «Единой России» удачи и реализации замыслов.

Политик добавил, что межпартийная работа, на которую нацелены обе политические силы, важна и необходима для улучшения отношений между российской и украинской сторонами.

Ранее сообщалось, что в партии Медведчука осудили земельную реформу президента Украины Владимира Зеленского.